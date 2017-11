Bienvenue dans la lobbycratie bruxelloise. Notre guide Lobby Planet vous propose une visite du quartier européen de Bruxelles afin de vous expliquer les méthodes souvent douteuses des lobbies des grandes entreprises.

Du Dieselgate de Volkswagen à la controverse autour du glyphosate de Monsanto, ce n'est en général que lorsqu'un scandale éclate qu'apparaissent au grand jour les manoeuvres de ces lobbies pour tenter d'orienter les politiques de l'Union européenne (UE), d'échapper à la réglementation communautaire et de verrouiller les débats.

Le grand public n'a aucune idée de ce qui se trame au jour le jour dans les bureaux du quartier européen entre lobbyistes et fonctionnaires. À Bruxelles, les lobbies font partie intégrante du système, au quotidien. Les institutions européennes, insuffisamment pourvues, ont besoin d’eux pour s’informer… pour le meilleur mais surtout pour le pire.

Les 510 millions de personnes qui vivent dans l'Union européenne doivent supporter les conséquences de ce lobbying : respirer un air gravement pollué par les émissions dangereuses des automobiles et de l’élevage intensif, payer les dettes de banques mal encadrées, être exposés à des substances dangereuses sur notre lieu de travail et dans nos maisons, voir notre avenir compromis par le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité...

Il est donc grand temps de lever le voile sur le Bruxelles secret des lobbyistes. La version francophone de notre guide Lobby Planet est là pour vous y aider. Bonne lecture!